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Нардеп оскандалився фейком про "відставку" Залужного. Умєров жорстко відреагував

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вкид про нібито спробу ініціювати звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можна порівняти з російською пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство - це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти ", - підкреслив Умєров.

Міністр нагадав, що інформаційна війна - складова російської агресії проти України і закликав не ставати в ній пішаками та помічниками.

Умєров зазначив, що зараз усім у країні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити державу.

Що передувало

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв з посиланням на неназване джерело написав у себе у Facebook про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс на розгляд Ставки подання про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного.

Фото: видалений пост Ар'єва про "звільнення Залужного" (скріншот)

Пізніше він видалив такий скандальний пост і додав, що "багато джерел спростовують спробу звільнити Залужного".

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Володимир Ар'євМіністерство оборони УкраїниВалерій ЗалужнийРустем УмєровГенштаб ВСУ