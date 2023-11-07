Нардеп оскандалився фейком про "відставку" Залужного. Умєров жорстко відреагував

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство - це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти ", - підкреслив Умєров.

Міністр нагадав, що інформаційна війна - складова російської агресії проти України і закликав не ставати в ній пішаками та помічниками.

Умєров зазначив, що зараз усім у країні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити державу.

Що передувало

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв з посиланням на неназване джерело написав у себе у Facebook про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс на розгляд Ставки подання про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного.

Фото: видалений пост Ар'єва про "звільнення Залужного" (скріншот)

Пізніше він видалив такий скандальний пост і додав, що "багато джерел спростовують спробу звільнити Залужного".