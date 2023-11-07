Нардеп оскандалился фейком об "отставке" Залужного. Умеров жестко отреагировал

"Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество - это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", - подчеркнул Умеров.

Министр напомнил, что информационная война - составляющая российской агрессии против Украины и призвал не становиться в ней пешками и помощниками.

Умеров отметил, что сейчас всем в стране стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить государство.

Что предшествовало

Напомним, ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев со ссылкой на неназванный источник написал у себя в Facebook о том, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес на рассмотрение Ставки представление об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного.

Фото: удаленный пост Арьева об "увольнении Залужного" (скриншот)

Позже он удалил такой скандальный пост и добавил, что "многие источники опровергают попытку уволить Залужного".