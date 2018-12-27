Нардеп з "Оппоблока" не задекларував 20 земельних ділянок

Фото: Денис Омельянович (pervomaysk.in.ua)

Омельянович не вніс до декларації 20 ділянок у Донецькій області

Народний депутат, член фракції "Опозиційного блоку" Денис Омельянович не задекларував 20 земельних ділянок в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Повідомляється, що агентство за результатами повної перевірки декларацій Омеляновича встановило, що в декларацію за 2015 рік він не вніс 19 своїх земельних ділянок і одну ділянку дружини в Донецькій області.

"Орієнтовна загальна вартість земельних ділянок на ринку станом на звітну дату склала понад 16 млн гривень. Крім того, депутат не вказав у декларації, що є власником 1/3 квартири, і не задекларував квартиру дружини", - йдеться в повідомленні.

Ці об'єкти нардеп не вніс і до декларацій за 2016 рік. Про ознаки порушення кримінальної повідомили НАБУ.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло припис київському міському голові Віталію Кличку за те, що не було затверджено антикорупційну програму Київради на 2017 рік.

До цього НАЗК виявило ознаки кримінального злочину у звітах трьох партій.