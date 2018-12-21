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НАПК выявило признаки уголовного преступления в отчетах трех партий

Новости » Общество    21.12.2018 - 11:10
НАПК выявило признаки уголовного преступления в отчетах трех партий
Фото: НАПК (РБК-Украина)

Признаки преступления нашли в отчетах "Батькивщины", "УКРОПа", "Социал-демократической партии"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в финансовых отчетах трех политических партий в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

Сообщается, что НАПК выявило признаки уголовного преступления в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2018 году. Соответствующие материалы уже направлены в Национальную полицию Украины.

В частности, по результатам анализа отчетов партии "ВО "Батькивщина", "Украинское объединение патриотов - УКРОП" и "Социал-демократической партии" установлены факты представления заведомо недостоверных сведений в отчете партий. В Национальную полицию направлены три материала по "Батькивщине" и по два материала по "Социал-демократической партии" и партии "УКРОП".

Напомним, глава НАПК Александр Мангул и председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подписали меморандум о сотрудничестве с целью обеспечения соблюдения требований избирательного и антикоррупционного законодательства в сфере телерадиовещания. 

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