НАПК выявило признаки уголовного преступления в отчетах трех партий

Фото: НАПК (РБК-Украина)

Признаки преступления нашли в отчетах "Батькивщины", "УКРОПа", "Социал-демократической партии"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в финансовых отчетах трех политических партий в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

Сообщается, что НАПК выявило признаки уголовного преступления в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2018 году. Соответствующие материалы уже направлены в Национальную полицию Украины.

В частности, по результатам анализа отчетов партии "ВО "Батькивщина", "Украинское объединение патриотов - УКРОП" и "Социал-демократической партии" установлены факты представления заведомо недостоверных сведений в отчете партий. В Национальную полицию направлены три материала по "Батькивщине" и по два материала по "Социал-демократической партии" и партии "УКРОП".

Напомним, глава НАПК Александр Мангул и председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подписали меморандум о сотрудничестве с целью обеспечения соблюдения требований избирательного и антикоррупционного законодательства в сфере телерадиовещания.