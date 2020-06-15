Нардеп обвинил Комарницкого с Тищенко в хищении госимущества на миллионы гривен

Экс-сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий и народный депутат Николай Тищенко могли присвоить себе арестованное имущество коррупционеров на миллионы гривен.

Об этом написал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook.

"Я подал заявление о преступлении в НАБУ относительно "смотрящего" Комарницкого о том, как они совершали действия, направленные на умышленное выведение имущества коррупционеров из-под ареста с целью избежания его специальной конфискации. Именно для таких преступлений в Нацагентство по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) ставят "правильного" человека, которуый будет курировать Комарницкий - партнер Тищенко", - заявил нардеп.

Он также напомнил о деле "вертолетных налоговиков - руководителей фискалов, которые под руководством Александра Клименко (министр доходов и сборов времен Януковича) создали систему разворовывания бюджета через известные "налоговые площадки". Тогда убытки составили 104 млрд грн.

"Одной из таких компаний была ООО "Компания по управлению активами "Эксельсиор", имущество которой было арестовано с целью обеспечения специальной конфискации.

Среди этого имущества - 5 земельных участков в элитном пригороде Киева, в поселке Козин, нежилой дом площадью 760 кв. м и объект незавершенного строительства по этому же адресу, которые были переданы в управление АРМА”, - рассказал Лерос.

По его словам, у него также в распоряжении оказались документы, которые свидетельствуют о совершении преступления Чепижко Оксаной Викторовной, которая действовала в интересах ООО "КУА "Эксельсиор", и Комарницким Денисом Сергеевичем.

"23 мая 2019 года между Чепижко Оксаной Викторовной и Комарницким Денисом Сергеевичем заключен Меморандум о намерениях, согласно которому последний обязуется приобрести арестованное имущество ООО "КУА "Эксельсиор", а именно 5 земельных участков и объект незавершенного строительства. При этом, как свидетельствует п. 1.2 вышеуказанного Меморандума, как Чепижко так и Комарницкий осознавали, что имущество находится под арестом, признаны вещественным доказательством и переданы в управление АРМА. Отдельно следует отметить, что согласно п. 3 Меморандума, Чепижко взяла на себя обязательства до 31.08.2019 снять все ограничения с имущества и обязательства отменять все судебные решения о наложении ареста на имущество", - добавил нардеп.

Он также утверждает, что в тот же день, 23.05.2019, между Комарницким и Чепижко заключен предварительный договор, согласно которому Комарницкий передал, а Чепижко получила задаток в размере 500 тыс. долларов США.

"Пунктом 1.2 предварительного Договора четко указана дата заключения основного Договора - 2 сентября 2019 года, а значит именно в этот день право собственности на арестованное имущество, вопреки запрету суда должно перешло к Комарницкому. По странному стечению обстоятельств, 2 сентября 2019 года следственным судьей Печерского районного суда г. Киева по делу 757/42995/19-к по ходатайству представителя "КУА "Эксельсиор" отменен арест, наложенный на имущество общества, а следовательно, предоставлена возможность Комарницкому беспрепятственно приобрести право собственности на объекты недвижимости в пгт Козин", - отметил политик.

Нардеп подчеркивает, что, несмотря на попытки прокуроров Генеральной прокуратуры повторно наложить арест на имущество "КУА "Эксельсиор" (дело 757/58473/19-к), любые решения об аресте объектов недвижимости именно в пгт Козин сразу же отменялось другими судьями (дело 757/61109/19-к), что однозначно свидетельствует о влиянии Комарницкого и Чепижко на принятие решения судьями.

Напомним, ранее НАБУ призвали расследовать коррупционные схемы Комарницкого с Тищенко.

Кроме того, по данным Лероса, первый заместитель прокурора Киева, исполняющий обязанности руководителя столичной прокуратуры Евгений Стояновский встречался 5 апреля с экс-сопредседателем фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денисом Комарницким. Нардеп требует генерального прокурора Ирину Венедиктову расследовать их возможные коррупционные связи.