Нардеп опубликовал факты встречи прокурора Стояновского с Комарницким

Фото: Гео Лерос (РБК-Украина)

Нардеп требует генерального прокурора Ирину Венедиктову расследовать их возможные коррупционные связи

Народный депутат Гео Лерос утверждает, что первый заместитель прокурора Киева, исполняющий обязанности руководителя столичной прокуратуры Евгений Стояновский встречался 5 апреля с экс-сопредседателем фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денисом Комарницким. Нардеп требует генерального прокурора Ирину Венедиктову расследовать их возможные коррупционные связи.

Об этом Лерос написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

“Венедиктова опросила первого зампрокурора Киева Стояновского и тот ответил, что с Комарницким даже не знаком и отрицает с ним встречу 5 апреля", - написал парламентарий.

В то же время, он привел подтвержденные фотографиями факты встреч Стояновского с Комарницким.

"18:37 из коттеджного городка "Клим" выехал Toyota Camry АА2030КА с Комарницким. 19:00 заехал во двор по ул. Льва Толстого, 43 (тыльная сторона ресторана "Велюр"), где на тот момент были припаркованы авто Тищенко Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ и Toyota Land Cruiser 200 2018 г. АА9595ХА, зарегистрированная 09.11.2018 на ПАТ КБ "ПриватБанк". 19:02 Комарницкий с водителем Григорчуком разошлись. Комарницкий по ул. Назаровской, а водитель на дистанции 30-40 метров шел следом за ним. 19:05 Комарницкий встретился с первым зампрокурором Стояновским 12.06.1979 г.р. и неизвестным человеком 40-45 лет", - поделился информацией Лерос.

По его данным, далее Комарницкий со Стояновским и неустановленным лицом пошли в Ботанический сад, где общались прогуливаясь.

"В 19:36 они вышли из Ботанического сада и распрощались: Денис Комарницкий и неизвестный человек зашли в "Велюр" через вход с тыльной стороны; Евгений Стояновский сел в авто Mitsubihi Galant 2008 г., АА7277ІХ (зарегистрированный 25.02.2014 на имя его жены Стояновской Юлии Анатольевны), которое было припарковано напротив ресторана "Велюр", в авто было ещё два человека. Через некоторое время Стояновский перешёл через дорогу и сел за руль BMW 520i 2016 г.в., АА2230РС (зарегистрирован 26.08.2016 на имя Медведевой Галины Петровны, 11.10.1954 г.р.), и уехал”, - продолжил нардеп.

Он также рассказал, что в 21:52 со двора “Велюра” выехала Toyota Camry с Комарницким и уехала в сторону Владимирской. Следом выехал Тищенко на Mercedes-Benz S.

Напомним, ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что его коллега по фракции Николай Тищенко после скандала с работой киевского ресторана "Велюр" во время карантина должен сложить депутатский мандат.

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Автор: РБК-Украина