Нардеп звинуватив Комарницького з Тищенком в розкраданні держмайна на мільйони гривень

Екс-співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис Комарницький та народний депутат Микола Тищенко могли привласнити собі заарештоване майно корупціонерів на мільйони гривень.

Про це написав народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook.

"Я подав заяву про злочин в НАБУ щодо "смотрящего" Комарницького про те, як вчиняли дії, направлені на умисне виведення майна корупціонерів з-під арешту з метою уникнення його спеціальної конфіскації. Саме для таких злочинів до Нацагентства з управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) ставлять "правильну" людину, яку куруватиме Комарницький - партнер Тищенка", - заявив нардеп.

Він також нагадав справу "вертолітних податківців" - керівників фіскалів, які під керівництвом Олександра Клименка (міністра доходів і зборів часів Януковича) створили систему розкрадання бюджету через відомі "податкові площадки". Тоді збитки сягли 104 млрд грн.

"Однією з таких компаній була ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", майно якої було арештовано з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Серед цього майна - 5 земельних ділянок в елітному передмісті Києва, селищі Козин, нежитловий будинок площею 760 кв. м та об’єкт незавершеного будівництва за цією ж адресою, які було передано в управління АРМА”, - розповів Лерос.

За його словами, у нього також в розпорядженні опинилися документи, які свідчать про вчинення злочину Чепіжко Оксаною Вікторівною, яка діяла в інтересах ТОВ "КУА "Ексельсіор", та Комарницьким Денисом Сергійовичем.

"23 травня 2019 року між Чепіжко Оксаною Вікторівною та Комарницьким Денисом Сергійовичем укладено Меморандум про наміри відповідно до якого останній зобов’язується придбати арештоване майно ТОВ "КУА "Ексельсіор", а саме 5 земельних ділянок та об’єкт незавершеного будівництва. При цьому, як свідчить п. 1.2 вищевказаного Меморандуму, як Чепіжко так і Комарницький усвідомлювали, що майно перебуває під арештом, визнано речовим доказом та передано в управління АРМА. Окремо слід відзначити, що згідно з п. 3 Меморандуму, Чепіжко взяла на себе зобов’язання до 31.08.2019 зняти всі обмеження з майна та зобов’язання скасовувати всі судові рішення про накладення арешту на майно", - додав нардеп.

Він також стверджує, що того ж дня, 23.05.2019, між Комарницьким та Чепіжко укладено попередній договір, згідно з яким Комарницький передав, а Чепіжко отримала завдаток у розмірі 500 тис. доларів США.

"Пунктом 1.2 попереднього Договору чітко зазначено дату укладання основного Договору - 2 вересня 2019 року, а отже саме в цей день право власності на арештоване майно, всупереч забороні суду повинно було перейти до Комарницького. За дивним збігом обставин, 2 вересня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі 757/42995/19-к за клопотанням представника "КУА "Ексельсіор" скасовано арешт, накладений на майно товариства, а отже надано можливість Комарницькому безперешкодно набути право власності на об’єкти нерухомості у смт Козин", - зазначив політик.

Нардеп підкреслює, що, попри намагання прокурорів Генеральної прокуратури повторно накласти арешт на майно "КУА "Ексельсіор" (справа 757/58473/19-к), будь-які рішення про арешт об’єктів нерухомості саме в смт Козин відразу ж скасовувалось іншими суддями (справа 757/61109/19-к), що однозначно свідчить про вплив Комарницького та Чепіжко на прийняття рішення суддями.

Нагадаємо, раніше НАБУ закликали розслідувати корупційні схеми Комарницького з Тищенко.

Крім того, за даними Лероса, перший заступник прокурора Києва, виконуючий обов'язки керівника столичної прокуратури Євген Стояновський зустрічався 5 квітня з екс-співголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денисом Комарницьким. Нардеп вимагає генерального прокурора Ірину Венедиктову розслідувати їх можливі корупційні зв'язки.