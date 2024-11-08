Нардеп назвав моменти, які можуть змінити позицію Орбана щодо вступу України в НАТО

Позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо вступу України в НАТО можна змінити. Для цього можна використати мінім два важелі.
Таку думку висловив нардеп, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, пише РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.
"Я думаю, що це переговорна насправді позиція (прем'єра Угорщини - ред.), щоб поторгуватися за щось інше", - зазначив нардеп.
Він нагадав, що те, як змінюється позиція Орбана вже доводилось бачити в контексті виділення коштів від ЄС для України.
"І коли йому розблокували певне фінансування, він також погодився на надання коштів. Тобто я думаю що один із варіантів - це певні домовленості і торги, умовно кажучи", - зазначив Чернєв.
Другий варіант, на його думку, це працювати з тими, хто є для Орбана авторитетом.
"Трамп є авторитетом. Через Трампа, через США можна працювати і по цьому напрямку", - констатував нардеп.
30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
Щодо Угорщини, то позиція країни з питань України на світовій арені досить неоднозначна. Зокрема, Будапешт не підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Так, у липні під час саміту НАТО Угорщина відмовилася приєднатися до військової підтримки України та загалом виступила проти її членства в Альянсі.
З недавніх рішень - у жовтні Угорщина відклала рішення щодо виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США. Крім того, Будапешт відклав рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії.
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