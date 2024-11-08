Нардеп назвав моменти, які можуть змінити позицію Орбана щодо вступу України в НАТО

Позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо вступу України в НАТО можна змінити. Для цього можна використати мінім два важелі.

Таку думку висловив нардеп, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, пише РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.

"Я думаю, що це переговорна насправді позиція (прем'єра Угорщини - ред.), щоб поторгуватися за щось інше", - зазначив нардеп.

Він нагадав, що те, як змінюється позиція Орбана вже доводилось бачити в контексті виділення коштів від ЄС для України.

"І коли йому розблокували певне фінансування, він також погодився на надання коштів. Тобто я думаю що один із варіантів - це певні домовленості і торги, умовно кажучи", - зазначив Чернєв.

Другий варіант, на його думку, це працювати з тими, хто є для Орбана авторитетом.

"Трамп є авторитетом. Через Трампа, через США можна працювати і по цьому напрямку", - констатував нардеп.