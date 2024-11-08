Нардеп назвав моменти, які можуть змінити позицію Орбана щодо вступу України в НАТО
Позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо вступу України в НАТО можна змінити. Для цього можна використати мінім два важелі.
Таку думку висловив нардеп, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, пише РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.
"Я думаю, що це переговорна насправді позиція (прем'єра Угорщини - ред.), щоб поторгуватися за щось інше", - зазначив нардеп.
Він нагадав, що те, як змінюється позиція Орбана вже доводилось бачити в контексті виділення коштів від ЄС для України.
"І коли йому розблокували певне фінансування, він також погодився на надання коштів. Тобто я думаю що один із варіантів - це певні домовленості і торги, умовно кажучи", - зазначив Чернєв.
Другий варіант, на його думку, це працювати з тими, хто є для Орбана авторитетом.
"Трамп є авторитетом. Через Трампа, через США можна працювати і по цьому напрямку", - констатував нардеп.
Вступ України до НАТО та позиція Угорщини
30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
Щодо Угорщини, то позиція країни з питань України на світовій арені досить неоднозначна. Зокрема, Будапешт не підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Так, у липні під час саміту НАТО Угорщина відмовилася приєднатися до військової підтримки України та загалом виступила проти її членства в Альянсі.
З недавніх рішень - у жовтні Угорщина відклала рішення щодо виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США. Крім того, Будапешт відклав рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії.
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