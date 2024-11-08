Нардеп назвал моменты, которые могут изменить позицию Орбана по вступлению Украины в НАТО

Позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вступлению Украины в НАТО можно изменить. Для этого можно использовать минимум два рычага.

Такое мнение высказал нардеп, глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я думаю, что это переговорная действительно позиция (премьера Венгрии - ред.), чтобы поторговаться за что-то другое", - отметил нардеп.

Он напомнил, что то, как меняется позиция Орбана, уже приходилось видеть в контексте выделения средств от ЕС для Украины.

"И когда ему разблокировали определенное финансирование, он также согласился на предоставление средств. То есть я думаю, что один из вариантов - это определенные договоренности и торги, условно говоря", - отметил Чернев.

Второй вариант, по его мнению, это работать с теми, кто является для Орбана авторитетом.

"Трамп является авторитетом. Через Трампа, через США можно работать и по этому направлению", - констатировал нардеп.