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Нардеп назвал моменты, которые могут изменить позицию Орбана по вступлению Украины в НАТО

Украина, Пятница 08 ноября 2024 13:23
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Нардеп назвал моменты, которые могут изменить позицию Орбана по вступлению Украины в НАТО Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталия Гурковская

Позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вступлению Украины в НАТО можно изменить. Для этого можно использовать минимум два рычага.

Такое мнение высказал нардеп, глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я думаю, что это переговорная действительно позиция (премьера Венгрии - ред.), чтобы поторговаться за что-то другое", - отметил нардеп.

Он напомнил, что то, как меняется позиция Орбана, уже приходилось видеть в контексте выделения средств от ЕС для Украины.

"И когда ему разблокировали определенное финансирование, он также согласился на предоставление средств. То есть я думаю, что один из вариантов - это определенные договоренности и торги, условно говоря", - отметил Чернев.

Второй вариант, по его мнению, это работать с теми, кто является для Орбана авторитетом.

"Трамп является авторитетом. Через Трампа, через США можно работать и по этому направлению", - констатировал нардеп.

Вступление Украины в НАТО и позиция Венгрии

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Что касается Венгрии, то позиция страны по вопросам Украины на мировой арене, достаточно неоднозначна. В частности, Будапешт не поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. Так, в июле во время саммита НАТО Венгрия отказалась присоединиться к военной поддержке Украины и в целом выступила против ее членства в Альянсе.

Из недавних решений - в октябре Венгрия отложила решение по выделению Украине кредита в размере 50 млрд долларов до завершения президентских выборов в США. Кроме того, Будапешт отложил решение о продлении санкций ЕС против России.

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НАТО Венгрия Виктор Орбан
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