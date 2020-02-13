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Нардеп Мороз призвал власть принять меры по спасению угольной промышленности

Новости » Промышленность     13.02.2020 - 16:11
Нардеп Мороз призвал власть принять меры по спасению угольной промышленности
Фото: Владимир Мороз (пресс-служба)

Нардеп убежден, власть бросает шахтеров на произвол судьбы

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует принять меры по спасению угольной промышленности. Об этом заявил народный депутат Владимир Мороз во время заседания совета глав Независимого профсоюза горняков Украины, передает РБК-Украина.

"Сегодня принимал участие в заседании совета глав Независимого профсоюза горняков Украины. В очередной раз рассказал о судьбах шахтеров, о невозможности такого отношения со стороны министерства к нашим городам и людям, которых бросают на произвол судьбы", - заявил парламентарий.

По его словам, власть должна срочно принять меры по спасению угольной промышленности и не допустить халатного отношения, "в результате которого отключают электроэнергию на шахтах и в последующем делают все, чтобы их погубить".

"Наши люди хотят одного - работать и получать заработанные деньги, а государство сегодня, в лице действующего монобольшинства, не обращает внимания на наши альтернативные законопроекты, игнорирует их в Комитете и не дает им попасть в зал для голосования. Нас немного - депутатов, которым не безразличны судьбы шахтеров, - но мы не остановимся",- резюмировал Мороз.

Как писало РБК-Украина, 12 февраля Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на "Южнодонбасской №1". Теперь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема - за большой долг шахте могут полностью отрезать свет, что грозит не только техническим, а еще и экологическим бедствием.

6 февраля президент Владимир Зеленский побывал в Червонограде и поручил Министерству энергетики и экологии решить проблемы шахтеров. Зеленский пообещал шахтерам прийти 25 февраля на всеукраинское совещание шахтеров в Киеве с концепцией плана решения проблем угольной отрасли.

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