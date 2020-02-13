Нардеп Мороз закликав владу вжити заходів щодо порятунку вугільної промисловості

Фото: Володимир Мороз (прес-служба)

Нардеп переконаний, влада кидає шахтарів напризволяще

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" вимагає вжити заходів з порятунку вугільної промисловості. Про це заявив народний депутат Володимир Мороз під час засідання ради голів Незалежної профспілки гірників України, передає РБК-Україна.

"Сьогодні брав участь у засіданні ради голів Незалежної профспілки гірників України. В черговий раз розповів про долю шахтарів, про неможливість такого ставлення з боку міністерства до наших міст і людям, яких кидають напризволяще", - заявив парламентарій.

За його словами, влада повинна терміново вжити заходів з порятунку вугільної промисловості і не допустити недбалого ставлення, "в результаті якого відключають електроенергію на шахтах і в подальшому роблять все, щоб їх погубити".

"Наші люди хочуть одного - працювати і отримувати зароблені гроші, а держава сьогодні, в особі діючого монобольшинства, не звертає уваги на наші альтернативні законопроекти, ігнорує їх в Комітеті і не дає їм потрапити в зал для голосування. Нас небагато - депутатів, яким не байдужі долі шахтарів, - але ми не зупинимося",- резюмував Мороз.

Як писало РБК-Україна, 12 лютого Донецьку обладміністрацію пікетували шахтарі, які працюють на "Південнодонбаській №1". Тепер до заборгованості по зарплаті додалася ще одна проблема - за великий борг шахті можуть повністю відрізати світло, що загрожує не тільки технічним, а ще й екологічним лихом.

6 лютого президент Володимир Зеленський побував у Червонограді і доручив Міністерству енергетики і екології вирішити проблеми шахтарів. Зеленський пообіцяв шахтарям прийти 25 лютого на всеукраїнську нараду шахтарів у Києві з концепцією плану вирішення проблем вугільної галузі.