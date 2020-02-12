Шахтеры Угледара заявили о наплевательском отношения властей к себе

Фото: пикет шахтеров (radiosvoboda.org)

За большой долг шахту могут полностью отключить от электроэнергии

Второй день Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на "Южнодонбасской №1". Теперь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема - за большой долг шахте могут полностью отрезать свет, что грозит не только техническим, а еще и экологическим бедствием. Об этом сообщает "Радио свобода", передает РБК-Украина.

Так, шахтер Дмитрий Леванович рассказал, что шахте за поставленный уголь должны около 260 миллионов гривен, тогда как шахта задолжала за потребленное электричество около 120 миллионов.

"Шахтеры из Угледара говорят: еще никогда не чувствовали такого наплевательского отношения властей к себе. По их мнению, государство не хочет развития шахт, потому что те расположены неподалеку от зоны боевых действий", - добавил работник шахты.

По словам шахтера Александра Дырды, другой работы в Угледаре нет.

"На сегодняшний день эта шахта крупнейшая в Украине. И добывает порядка 10 процентов угля, который мы в Украине добываем. Это именно энергетический уголь. Мы могли бы поставлять наш уголь во многие предприятия Донецкой области. Но в связи с тем, что идет приток угля из России и электроэнергии из Беларуси, наш уголь никому не нужен", - говорит Александр Дырда.

В свою очередь, глава независимого профсоюза Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook сообщил, что шахта "Южнодонбасская №1" будет полностью отключена от электроэнергии за долги уже 13 февраля.

"Из-за долгов "Южнодонбасское № 1" за электроэнергию поставщик "Укрэнергоуголь" прислал заявку на полное отключение шахты с 13 февраля. В то же время по ранее отгруженную угольную продукцию предприятию задолжали около 250 млн грн государственные предприятия "Госуглепостач" и "Уголь Украины", предприятие с ручным управлением Коломойского ПАО "Центрэнерго", - написал Волынец.

По мнению эксперта, если Минэкоэнерго не способны закрыть долги государственных трейдеров перед государственными шахтами, то "они зря получают зарплаты из государственного бюджета", и призвал министра Алексея Оржель разобраться в ситуации.

Как писало РБК-Украина, 6 февраля президент Владимир Зеленский побывал в Червонограде и поручил Министерству энергетики и экологии решить проблемы шахтеров. Зеленский пообещал шахтерам прийти 25 февраля на всеукраинское совещание шахтеров в Киеве с концепцией плана решения проблем угольной отрасли.

В 2019 году на сайте министерства энергетики опубликовали информацию о результатах аудита эффективности угледобывающих предприятий. Его проводили с 2015 по 2018 год. ГП "Южнодонбасское №1" аудиторы признали перспективным.