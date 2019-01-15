Нардепа Луценко заподозрили в сговоре для вывода средств из проблемного банка

Фото: Игорь Луценко (из открытых источников)

Игорь Луценко мог вывести деньги из "Киевской Руси", когда банк уже не проводил операции

Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко мог вывести свои деньги перед ликвидацией банка "Киевская Русь", вступив в сговор с главным бухгалтером учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.

Сообщается, что НАБУ начало проверку декларации Луценко в рамках расследования фактов того, каким образом нардепу удалось вывести 750 тысяч гривен из банка "Киевская Русь" за день до введения туда временной администрации. При этом установлено, что средства вывели 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к средствам. Деньги Луценко были выведены на счет главного бухгалтера банка Ирины Гнатенко и пошли на погашение ее кредита.

В Фонде гарантирования вкладов отмечают, что есть признаки того, что известный борец с коррупцией Игорь Луценко, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, воспользовался инсайдерской информацией. В частности, следствие полагает, что он сговорился с Гнатенко, которой на момент сделки было известно о неплатежеспособности банка.

По предварительным выводам следствия, Гнатенко передала средства нардепу, что должно было быть отражено в его декларации. Если же она не вернула средства, то эти 750 000 гривен она должна была внести в свою декларацию и уплатить подоходный налог. Однако, при декларировании фигурантами дела эта сумма нигде не фигурирует.

В связи с этим НАБУ направили сообщение о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины Игорем Луценко по статье "декларирование недостоверной информации". На основе собранных материалов открыто уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидаты в президенты исправили ошибки в декларациях после проверки НАПК.