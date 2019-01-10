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В НАПК рассказали о перспективах начала автоматизированной проверки деклараций

Новости » Политика    10.01.2019 - 17:21
В НАПК рассказали о перспективах начала автоматизированной проверки деклараций
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Необходимые документы находятся на регистрации в Минюсте

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало на регистрацию в Министерство юстиции Правила логического и арифметического контроля деклараций и изменения в соответствующий Порядок. Эта информация содержится в ответе НАПК на запрос РБК-Украина.

Как отметили в НАПК, срок регистрации этих документов истекает 16 января 2019 года.

В НАПК напомнили, что агентство принято в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационно-телекоммуникационную систему проведения логического и арифметического контроля деклараций (ИТС ЛАК).

Согласно разработанным правилам, логический и арифметический контроль будет проводиться автоматически по двум составляющим.

На первом этапе декларации будет присваиваться определенное количество баллов весового коэффициента. Самый высокий весовой коэффициент в 1000 баллов будет присваиваться декларациям должностных лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Коэффициент 200 декларации присваивается в случаях, когда совокупная стоимость задекларированных объектов недвижимости превышает 10 млн грн; стоимость транспортных средств превышает 3 млн грн. Другие коэффициенты составляют значения от 100 до 10

Все декларации, для которых коэффициент возможного несоответствия составит 2000 и более баллов, будут подлежать полной проверке и автоматически будут проверяться ИТС ЛАК по второй составляющей - сравнение сведений декларации со сведениям реестров и баз данных.

"С использованием ИТС ЛАК, а также автоматизированного обмена данными с государственными реестрами, ожидается, что количество полных проверок возрастет за счет автоматизации процесса полной проверки в части сбора информации", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК 25 сентября 2018 года приняло решение о запуске в промышленную эксплуатацию системы логического и арифметического контроля деклараций Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

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