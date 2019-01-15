Нардепа Луценка запідозрили у змові для виведення коштів з проблемного банку

Фото: Ігор Луценко (з відкритих джерел)

Ігор Луценко міг вивести гроші з "Київської Русі", коли банк не проводив операції

Народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко міг вивести свої гроші перед ліквідацією банку "Київська Русь", вступивши в змову з головним бухгалтером установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів.

Повідомляється, що НАБУ почало перевірку декларації Луценка у рамках розслідування фактів того, яким чином нардепу вдалося вивести 750 тисяч гривень з банку "Київська Русь" за день до введення туди тимчасової адміністрації. При цьому встановлено, що кошти вивели 19 березня 2015, коли банківські платежі не проводилися і вкладники не мали доступу до коштів. Гроші Луценка були виведені на рахунок головного бухгалтера банку Ірини Гнатенко і пішли на погашення її кредиту.

У Фонді гарантування вкладів відзначають, що є ознаки того, що відомий борець з корупцією Ігор Луценко, який публічно заявляє про свою участь у захисті інтересів вкладників банків, скористався інсайдерською інформацією. Зокрема, слідство вважає, що він змовився з Гнатенко, якій на момент угоди було відомо про неплатоспроможність банку.

За попередніми висновками слідства, Гнатенко передала кошти нардепу, що мало бути відображено в його декларації. Якщо ж вона не повернула кошти, то ці 750 000 гривень вона мала внести в свою декларацію і сплатити прибутковий податок. Однак, при декларуванні фігурантами справи ця сума ніде не фігурує.

У зв'язку з цим НАБУ направили повідомлення про скоєння кримінального злочину народним депутатом України Ігорем Луценком за статтею "декларування недостовірної інформації". На основі зібраних матеріалів порушено кримінальну виробництво, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидати в президенти виправили помилки в деклараціях після перевірки НАЗК.