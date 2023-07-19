Нардеп Леонов розповів, як Румунія допомагає Україні з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ Румунія активно долучається до програм допомоги Україні, й на порядок більше, ніж про це здогадується переважна більшість українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, співголову депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Румунією Олексія Леонова.

"Найперше про що варто згадати - Румунія для України є надзвичайно важливим транспортним хабом. На нашому кордоні потужно пульсує справжня артерія життя, через яку надходять озброєння та гуманітарна допомога, товари й продукти. Через територію нашого сусіда здійснюється значна частка українського експорту, а сама країна з лютого 2022 року пропустила через свій кордон понад 3,5 мільйони біженців, надавши притулок майже 100 тисячам українців. 1 червня президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс та президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції нашої країни. Де, зокрема, чітко визначено, що Румунія "підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, щойно дозволять умови". А також висловлено готовність “підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, та продовжуватиме надавати багатовимірну допомогу Україні й закликати до посилення міжнародної допомоги та підтримки України", - наголосив нардеп.

Своїм обов'язком на посаді співголови депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Румунією Леонов вбачає сприяти поглибленню українсько-румунської співпраці по всьому спектру стратегічних питань.

Він також подякував своєму колезі з Parlamentul României - президенту депутатської групи дружби з Україною пану Балану Іоану.