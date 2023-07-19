Нардеп Леонов рассказал, как Румыния помогает Украине с начала войны

С начала полномасштабного вторжения РФ Румыния активно вовлекается в программы помощи Украине, и на порядок больше, чем об этом догадывается подавляющее большинство украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, сопредседателя депутатской группы по межпарламентским связям с Румынией Алексея Леонова.

"Прежде всего, о чем стоит упомянуть - Румыния для Украины является чрезвычайно важным транспортным хабом. На нашей границе мощно пульсирует настоящая артерия жизни, через которую поступают вооружения и гуманитарная помощь, товары и продукты. Через территорию нашего соседа осуществляется значительная доля украинского экспорта, а сама страна с февраля 2022 года пропустила через свою границу более 3,5 миллионов беженцев, приютив почти 100 тысяч украинцев 1 июня президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции нашей страны, где, в частности, четко определены, что Румыния "поддерживает Украину в том, чтобы стать членом НАТО, как только позволят условия". А также высказана готовность "поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будет продолжать оказывать многомерную помощь Украине и призывать к усилению международной помощи и поддержке Украины", - подчеркнул он. нардеп.

Своим долгом в должности сопредседателя депутатской группы по межпарламентским связям с Румынией Леонов видит содействие углублению украинско-румынского сотрудничества по всему спектру стратегических вопросов.

Он также поблагодарил своего коллегу из Parlamentul României - президента депутатской группы дружбы с Украиной господина Балана Иоанна.