Нардепа Сергія Лабазюка засудили до 7 років тюрми за спробу підкупити тодішніх віцепрем'єра Олександра Кубракова та голови Агентства відновлення Мустафи Найєма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП .

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата фракції "За майбутнє" Сергія Лабазюка винуватим у справі про хабар. Йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

Його спільника Дениса Назімова суд також визнав винуватим - він отримав 6 років позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення. Це станеться за умови, що його не оскаржать у апеляційному порядку.

Що відомо про справу Лабазюка

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку.

За даними слідства, він намагався підкупити високопосадовця Міністерства відновлення, щоб забезпечити своїй компанії підряди на відбудову інфраструктури загальною вартістю 1 млрд гривень.

За сприяння в отриманні контрактів нардеп обіцяв чиновнику винагороду в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей він також залучив директора своєї компанії.

Після отримання 50 млн гривень за підряд на відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний депутат через довірену особу передав топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяні 150 тисяч доларів.

Лабазюку оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.