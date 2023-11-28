Суд обрав запобіжний захід нардепу Лабазюку

Вищий антикорупційний суд оправ запобіжний захід народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку, якого підозрюють у спробі підкупу топ-посадовця. Його відправили під варту із можливістю внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію із зали суду.

Сьогодні вранці слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди топ-посадовцям Олександру Кубракову і Мустафі Найєму.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Строк триманні під вартою - 2 місяці. Тобто перебування в СІЗО до 21 січня 2024 року.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.

Справа Лабазюка

Нагадаємо, що 21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку.

За даними слідства, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв "винагороду" в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів.

Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.

Нардепу оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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