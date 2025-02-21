Нардеп Кормишкіна подала заяву про складання мандата

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс засідання комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Очікується, що першим питанням, яке розгляне комітет, буде "заява народної депутатки України Кормишкіної І.В. про складання депутатських повноважень".

В анонсі сказано, що комітет збереться в понеділок, 24 лютого, о 10 ранку.

Що відомо про Кормишкіну

Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що нардепці Ірині Кормишкіній повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн гривень.

Правоохоронці встановили, що у 2021-2022 рр.. Кормишкіна придбала майно на 20 млн гривень. Але її офіційний дохід у цей період становив не більше 2,7 млн гривень.

При цьому вже в січні Кормишкіній повідомили про нову підозру в умисному декларуванні недостовірних даних. Зокрема, у 2023 році вона не задекларувала будинок, де живе, а також земельні ділянки біля Одеси на 17 млн гривень.

Через кілька тижнів підозру отримав чоловік нардепки Юрій Кормишкін. Він міг легалізувати незаконне майно.

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