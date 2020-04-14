Нардеп Холодов обвинил замглавы таможни Шендрика в коррупционных схемах

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов заявляет, что на таможню вернулись коррупционные схемы, а ответственные за это замглавы Государственной таможенной службы Денис Шендрик и советник министра финансов Анатолий Макаренко. Об этом Холодов написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, на таможне годами функционировал целый пул масштабных "кураторов" и "схемщиков", которые контролировали целые регионы.

"Основные проблемы на крупных таможнях вроде Одессы, Киева и Львова, но на мелких таможнях эта беда стоит не менее остро. За последние полгода ситуация в лучшую сторону не поменялась - этих "решал" так никто и не устранил. На Одесской таможне, как говорят сами таможенники, опять вынырнул известный "схемщик" Сеяр Куршутов, который успел уже "спеться" с руководством одесской и центральной таможни. Теперь без этого "смотрящего" в Южном регионе нельзя завести ни один контейнер или трак с товарами", - написал Холодов.

Он отметил, что во многом, схемы вернулись по согласию Шендрика и Макаренко, несмотря на то, что "миллиарды гривен идут мимо бюджета и процветает давление на бизнес"

"Всем хорошо известный советник министра финансов Анатолий Макаренко, которого назначили месяц назад именно для наведения порядка на таможне, наконец-то начал проявлять свою активность по Одессе и Киеву. Но только активность эта больше похожа на прикрытие одесских "решал", а не на их устранение, о чем я с удивлением узнал на днях. Точно также было с первым замом главы таможни Шендриком - сначала к нему относились нормально, а теперь уже ждут, когда "молодое дарование" отправится в тюрьму. Похоже, бюджету будет дешевле потерять и Макаренко, чем терпеть его так называемую помощь на таможне", - отмечает нардеп.

Холодов подчеркнул, что ранее в публикациях СМИ, в схемах на таможне исполнительным директором "коррупционного центра" называли Куршутова, который отвечал за коррупционный сбор многомиллиардных поступлений с импортеров.

"Центр" был создан по примеру классической ОПГ, схема вымогательства также действовала по всем стандартам жанра. Для импортеров устанавливалась "такса", которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров", - отмечает Холодов.

В свою очередь, парламентарий потребовал от СБУ и налоговой обратить внимание на это и дать соответствующую реакцию.

Напомним, ранее Андрей Холодов сообщал, что ежедневно Государственный бюджет Украины может терять на таможне минимум 200 миллионов гривен.