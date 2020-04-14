Нардеп Холодов звинуватив заступника голови митниці Шендрика в корупційних схемах

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов заявляє, що на митницю повернулися корупційні схеми, а відповідальний за це заступник голови Державної митної служби Денис Шендрик та радник міністра фінансів Анатолій Макаренко. Про це Холодов написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, на митниці роками функціонував цілий пул масштабних "кураторів" і "схемників", які контролювали цілі регіони.

"Основні проблеми на великих митницях, на кшталт, Одеси, Києва та Львова, а на дрібних митницях ця біда стоїть не менш гостро. За останні півроку ситуація в кращу сторону не змінилася - цих "рєшал" так ніхто і не усунув. На Одеській митниці, як кажуть самі митники, знову виринув відомий "схемщик" Сеяр Куршутов, який вже встиг "домовитися" з керівництвом одеської та центральної митниці. Тепер без цього "наглядача" в Південному регіоні не можна завести жоден контейнер або трак із товарами", - написав Холодов.

Він зазначив, що багато в чому, схеми повернулися за згодою Шендрика і Макаренко, попри те, що "мільярди гривень йдуть повз бюджет і процвітає тиск на бізнес".

"Всім добре відомий радник міністра фінансів Анатолій Макаренко, якого призначили місяць тому саме для наведення порядку на митниці, нарешті почав проявляти свою активність в Одесі та Києві. Але тільки ця активність більше схожа на прикриття одеських "рєшал", а не на їх усунення, про що я з подивом дізнався днями. Точно також було з першим заступником голови митниці Шендріком - спочатку до нього ставилися нормально, а тепер вже чекають, коли "молоде дарування" відправиться у в'язницю. Схоже, бюджету буде дешевше втратити й Макаренко, ніж терпіти його так звану допомогу на митниці", - зазначає нардеп.

Холодов підкреслив, що раніше в публікаціях ЗМІ, в схемах на митниці виконавчим директором "корупційного центру" називали Куршутова, який відповідав за корупційний збір багатомільярдних надходжень з імпортерів.

"Центр" був створений за прикладом класичної організованої групи, схема вимагання також діяла за всіма стандартами жанру. Для імпортерів встановлювалася "такса", яку вони повинні були платити за безпроблемне митне оформлення та імпорт товарів", - зазначає Холодов.

Своєю чергою, парламентарій вимагає від СБУ та податкової звернути увагу на це і дати відповідну реакцію.

Нагадаємо, раніше Андрій Холодов повідомляв, що щодня Державний бюджет України може втрачати на митниці мінімум 200 мільйонів гривень.