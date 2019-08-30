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Нардеп Бондарь попал в ДТП

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 23:41
Нардеп Бондарь попал в ДТП
Фото: Михаил Бондарь (УНИАН)

Сейчас он находится в больнице

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.NET.

Нардеп рассказал, что автомобиль Mitsubishi Lancer, в котором он находился, на большой скорости совершил столкновение с КамАЗом, после чего в легковушки отпало колесо и она перевернулась. Депутат возвращался из Киева в Львовскую область на автомобиле BlaBlaCar.

Сейчас Бондарь и еще трое пострадавших находятся в больнице. У нардепа ушибы на лице, руке и ногах. Пострадавших осматривают медики.

В пресс-службе патрульной полиции в Житомирской области в комментарии Житомир.info сообщили, что в ДТП пострадали четыре человека.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на 111 км автодороги Киев - Чоп. Вызов поступил в 17.51 час. Пока известно, что в ДТП пострадали четыре человека, их забрала "скорая", - рассказала старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.

Фото: место ДТП (zhitomir.info)

Напомним, в ноябре 2018 года в Киеве на Большой кольцевой дороге произошло ДТП с участием автомобиля народного депутата Сергея Лещенко.

Ранее сообщалось, что 16 декабря 2018 года народный депутат от партии "Самопомощь" и общественный деятель Ирина Сысоенко попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела.

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