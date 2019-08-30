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Нардеп Бондар потрапив у ДТП

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 23:41
Нардеп Бондар потрапив у ДТП
Фото: Михайло Бондар (УНІАН)

Наразі він перебуває в лікарні

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар потрапив в дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.NET.

Нардеп розповів, що авто Mitsubishi Lancer, у якому він перебував, на великій швидкості здійснив зіткнення з КамАЗом, після чого у легковика відпало колесо і він перевернувся. Депутат повертався з Києва в Львівську область автомобілем BlaBlaCar.

Наразі Бондар та ще троє постраждалих перебувають в лікарні. У нардепа забої на обличчі, руці та ногах. Постраждалих оглядають медики.

У прес-службі патрульної поліції в Житомирській області у коментарі Житомир.info повідомили, що в ДТП постраждали четверо осіб.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася на 111 км автодороги Київ - Чоп. Виклик надійшов о 17.51 год. Поки відомо, що в ДТП постраждали четверо людей, їх забрала "швидка", - розповіла старший інспектор пресслужби патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук.

Фото: місце ДТП (zhitomir.info)

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Києві на Великій кільцевій дорозі сталося ДТП з участю автомобіля народного депутата Сергія Лещенка.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня 2018 року народний депутат від партії "Самопоміч" та громадський діяч Ірина Сисоєнко потрапила у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті чого отримала струс мозку і забої різних частин тіла.

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