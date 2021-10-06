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Нардеп Дунда сомневается в перспективах самостоятельной политической карьеры Разумкова

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 15:06
Нардеп Дунда сомневается в перспективах самостоятельной политической карьеры Разумкова Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") сомневается в способности главы Верховной рады Дмитрия Разумкова построить самостоятельную политическую карьеру после отставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Эспрессо.

"Господин Разумков стоит перед большим вызовом - создание своей политической личности и политической карьеры. Я желаю ему успехов на этом пути, но сомневаюсь, что у него получится", - сказал Дунда.

По словам нардепа, Разумков выбрал для себя нишу политического бюрократа, но не самостоятельного политика.

"Он акцентируется на процедурных моментах непонятных для людей и он настолько кроток, что не за что зацепиться", - отметил депутат.

Кроме этого, по мнению Дунды, за два года Разумков ни разу не предложил собственного видения развития Украины, поэтому непонятно с какими тезисами он будет выходить к избирателям.

"В первую очередь, я не вижу в нем понимания, какое будущее он будет предлагать Украине", - добавил он.

Дунда предположил, что спикер присоединится к одной из парламентских политических сил, например, к "Голосу".

Как сообщалось, Дунда считает, что Разумков сознательно провоцирует свою отставку с должности спикера.

Во вторник, 5 октября, Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.

Голосование за отставку спикера планируется на этот четверг, 7 октября, однако сам Разумков отрицает такую возможность из-за процедурных аспектов.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.

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Олег Дунда
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