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Нардеп Дунда считает более опасной агрессию РФ внутри политсистемы Украины

Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает более опасной гибридную агрессию Российской Федерации внутри политической системы Украины, для того чтобы дестабилизировать ее и лишить способности к сопротивлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть известная статья Путина. О том, как он видит дальнейшие отношения с Украиной. Там четко написано о том, что основной акцент они будут делать на внутреннеполитической ситуации в Украине: расшатывание политической власти и расшатывание политической системы. Для того чтобы лишить ее возможности сопротивляться", - заявил нардеп.

Он отметил, что наиболее устраивающий РФ вариант в этой гибридной войне - это приведение к власти пророссийских политсил.

Дунда заявил, что надо сравнить тезисы президента РФ Владимира Путина с тезисами некоторых политических сил и политиков, чтобы стало понятно, кто работает по методичкам Кремля и пресечь эту диверсионную деятельность.

"И будет понятно, что скорее за все они работают по методичкам из Москвы", - сказал он.

По мнению нардепа, полномасштабная российская агрессия возможна только, в случае, если власть в Украине будет дестабилизирована.

Напомним, американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

Отметим, Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.

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Олег Дунда