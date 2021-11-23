Нардеп Дунда вважає більш небезпечною агресію РФ усередині політсистеми України

"Є відома стаття Путіна. Як він бачить подальші відносини з Україною. Там чітко написано про те, що основний акцент вони робитимуть на внутрішньополітичній ситуації в Україні: розхитуванні політичної влади та розхитуванні політичної системи. Для того, щоб позбавити її можливості чинити опір", - заявив нардеп.

Він зазначив, що варіант, що найбільш влаштовує РФ, у цій гібридній війні - це приведення до влади проросійських політсил.

Дунда заявив, що треба порівняти тези президента РФ Володимира Путіна з тезами деяких політичних сил і політиків, щоб стало зрозуміло, хто працює за методичками Кремля і припинити цю диверсійну діяльність.

"І буде зрозуміло, що швидше за все вони працюють за методичками з Москви", - сказав він.

На думку нардепа, повномасштабна російська агресія можлива лише у випадку, якщо влада в Україні буде дестабілізована.