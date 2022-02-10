Нардеп Дунда считает необходимым расследование правоохранителями подписания минских соглашений

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает необходимым, чтобы Государственное бюро расследований (ГБР) и другие правоохранительные органы открыли производство по факту заключения минских соглашений в 2015 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире 4 канала .

"Необходимо, чтобы ГБР и другие правоохранительные органы расследовали как подписывались (минские соглашения, - ред.), почему подписывались и какие последствия они будут иметь. И кто должен понести за это ответственность", - сказал Дунда.

По его словам, основная задача России - это демонтаж украинской государственности и выполнение минских соглашений в подписанном виде и в интерпретации РФ к этому и приведет.

"Они прямым текстом говорят, что их устраивает выполнение акта капитуляции, который был подписан в 2015 году", - заявил Дунда.

Он отметил, что сейчас для Украины единственно возможный вариант действий - это наращивать свою обороноспособность, улучшать экономику и ждать "окно возможностей" для возвращения оккупированных Россией территорий.