ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нардеп Дунда вважає за необхідне розслідування правоохоронцями підписання мінських угод

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 лютого 2022 14:18
Нардеп Дунда вважає за необхідне розслідування правоохоронцями підписання мінських угод Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає за необхідне, щоб Державне бюро розслідувань (ДБР) та інші правоохоронні органи відкрили провадження за фактом укладання мінських угод у 2015 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі 4 каналу.

"Необхідно, щоб ДБР та інші правоохоронні органи розслідували як підписувалися (мінські угоди, - ред.), чому підписувалися та які наслідки вони матимуть. І хто має понести за це відповідальність", - сказав Дунда.

За його словами, основне завдання Росії - це демонтаж української державності та виконання мінських угод у підписаному вигляді та в інтерпретації РФ до цього і призведе.

"Вони прямим текстом кажуть, що їх влаштовує виконання акта капітуляції, підписаного в 2015 році", - заявив Дунда.

Він зазначив, що зараз для України єдино можливий варіант дій - це нарощувати свою обороноздатність, покращувати економіку і чекати "вікно можливостей" для повернення окупованих Росією територій.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова виконати мінські угоди, але не на російських умовах.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна може бути готовою до надання особливого статусу для Донбасу. Але якщо буде погоджено необхідну для неї послідовність реалізації мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Бунда
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України