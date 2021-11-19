Нардеп Дунда предлагает Киеву рассмотреть вариант бесплатного проезда в транспорте

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает властям Киева рассмотреть вариант введения бесплатного проезда в общественном транспорте, который уже внедрили муниципалитеты Польши, Германии, Бельгии, Эстонии и Люксембурга.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала KievLive.
"Возможно, Киеву стоит взять это (опыт зарубежных городов, - ред.) на вооружение", - сказал он.
По словам Дунды, бесплатный коммунальный транспорт для жителей, зарегистрированных в конкретном городе - это новая мировая тенденция.
"Если ты проживаешь на этой территории, прописан или зарегистрирован, платишь тут налоги, то за их счет тебе предоставляется эта услуга. Оплачивают только те, кто зарегистрирован не в этом городе или туристы", - объяснил нардеп.
Дунда отметил, что согласно зарубежному опыту, после введения бесплатного проезда, города смогли улучшить качество коммунальных транспортных услуг и разгрузить дороги от личных автомобилей.
Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация анонсировала подорожание проезда в столичном общественном транспорте с 8 до 20 гривен за поездку с 2022.
После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение и пересмотра тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.
Бесплатный проезд в общественном транспорте существует в Таллине (Эстония), около 50 городов Польши, в Бельгии и Германии.
В то же время, на уровне государства полностью введен бесплатный проезд в Люксембурге и на аналогичный шаг собирается пойти Германия.