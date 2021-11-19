UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нардеп Дунда предлагает Киеву рассмотреть вариант бесплатного проезда в транспорте

Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает властям Киева рассмотреть вариант введения бесплатного проезда в общественном транспорте, который уже внедрили муниципалитеты Польши, Германии, Бельгии, Эстонии и Люксембурга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала KievLive.

"Возможно, Киеву стоит взять это (опыт зарубежных городов, - ред.) на вооружение", - сказал он.

По словам Дунды, бесплатный коммунальный транспорт для жителей, зарегистрированных в конкретном городе - это новая мировая тенденция.

"Если ты проживаешь на этой территории, прописан или зарегистрирован, платишь тут налоги, то за их счет тебе предоставляется эта услуга. Оплачивают только те, кто зарегистрирован не в этом городе или туристы", - объяснил нардеп.

Дунда отметил, что согласно зарубежному опыту, после введения бесплатного проезда, города смогли улучшить качество коммунальных транспортных услуг и разгрузить дороги от личных автомобилей.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация анонсировала подорожание проезда в столичном общественном транспорте с 8 до 20 гривен за поездку с 2022.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение и пересмотра тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

Бесплатный проезд в общественном транспорте существует в Таллине (Эстония), около 50 городов Польши, в Бельгии и Германии.

В то же время, на уровне государства полностью введен бесплатный проезд в Люксембурге и на аналогичный шаг собирается пойти Германия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Дунда