Нардеп Дунда предлагает Киеву рассмотреть вариант бесплатного проезда в транспорте

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает властям Киева рассмотреть вариант введения бесплатного проезда в общественном транспорте, который уже внедрили муниципалитеты Польши, Германии, Бельгии, Эстонии и Люксембурга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала KievLive.

Дунда отметил, что согласно зарубежному опыту, после введения бесплатного проезда, города смогли улучшить качество коммунальных транспортных услуг и разгрузить дороги от личных автомобилей.

"Если ты проживаешь на этой территории, прописан или зарегистрирован, платишь тут налоги, то за их счет тебе предоставляется эта услуга. Оплачивают только те, кто зарегистрирован не в этом городе или туристы", - объяснил нардеп.

По словам Дунды, бесплатный коммунальный транспорт для жителей, зарегистрированных в конкретном городе - это новая мировая тенденция.

"Возможно, Киеву стоит взять это (опыт зарубежных городов, - ред.) на вооружение", - сказал он.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация анонсировала подорожание проезда в столичном общественном транспорте с 8 до 20 гривен за поездку с 2022.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение и пересмотра тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

Бесплатный проезд в общественном транспорте существует в Таллине (Эстония), около 50 городов Польши, в Бельгии и Германии.

В то же время, на уровне государства полностью введен бесплатный проезд в Люксембурге и на аналогичный шаг собирается пойти Германия.