Нардеп Дунда предлагает Киеву рассмотреть вариант бесплатного проезда в транспорте

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает властям Киева рассмотреть вариант введения бесплатного проезда в общественном транспорте, который уже внедрили муниципалитеты Польши, Германии, Бельгии, Эстонии и Люксембурга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала KievLive.

"Возможно, Киеву стоит взять это (опыт зарубежных городов, - ред.) на вооружение", - сказал он. По словам Дунды, бесплатный коммунальный транспорт для жителей, зарегистрированных в конкретном городе - это новая мировая тенденция. "Если ты проживаешь на этой территории, прописан или зарегистрирован, платишь тут налоги, то за их счет тебе предоставляется эта услуга. Оплачивают только те, кто зарегистрирован не в этом городе или туристы", - объяснил нардеп. Дунда отметил, что согласно зарубежному опыту, после введения бесплатного проезда, города смогли улучшить качество коммунальных транспортных услуг и разгрузить дороги от личных автомобилей.