ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Нардеп Дунда предлагает Киеву рассмотреть вариант бесплатного проезда в транспорте

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 10:44
Нардеп Дунда предлагает Киеву рассмотреть вариант бесплатного проезда в транспорте Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает властям Киева рассмотреть вариант введения бесплатного проезда в общественном транспорте, который уже внедрили муниципалитеты Польши, Германии, Бельгии, Эстонии и Люксембурга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала KievLive.

"Возможно, Киеву стоит взять это (опыт зарубежных городов, - ред.) на вооружение", - сказал он.

По словам Дунды, бесплатный коммунальный транспорт для жителей, зарегистрированных в конкретном городе - это новая мировая тенденция.

"Если ты проживаешь на этой территории, прописан или зарегистрирован, платишь тут налоги, то за их счет тебе предоставляется эта услуга. Оплачивают только те, кто зарегистрирован не в этом городе или туристы", - объяснил нардеп.

Дунда отметил, что согласно зарубежному опыту, после введения бесплатного проезда, города смогли улучшить качество коммунальных транспортных услуг и разгрузить дороги от личных автомобилей.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация анонсировала подорожание проезда в столичном общественном транспорте с 8 до 20 гривен за поездку с 2022.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение и пересмотра тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

Бесплатный проезд в общественном транспорте существует в Таллине (Эстония), около 50 городов Польши, в Бельгии и Германии.

В то же время, на уровне государства полностью введен бесплатный проезд в Люксембурге и на аналогичный шаг собирается пойти Германия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Дунда
NEWS
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу