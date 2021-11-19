Нардеп Дунда пропонує Києву розглянути варіант безкоштовного проїзду у транспорті

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") пропонує владі Києва розглянути варіант запровадження безкоштовного проїзду у громадському транспорті, який уже запровадили муніципалітети Польщі, Німеччини, Бельгії, Естонії та Люксембургу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі телеканалу KievLive.

"Можливо, Києву варто взяти це (досвід зарубіжних міст, - ред.) на озброєння", - сказав він. За словами Дунди, безкоштовний комунальний транспорт для мешканців, зареєстрованих у конкретному місті - це нова світова тенденція. "Якщо ти проживаєш на цій території, прописаний чи зареєстрований, сплачуєш тут податки, то за їхній рахунок тобі надається ця послуга. Оплачують лише ті, хто зареєстрований не в цьому місті чи туристи", - пояснив нардеп. Дунда зазначив, що згідно з закордонним досвідом, після запровадження безкоштовного проїзду, міста змогли покращити якість комунальних транспортних послуг та розвантажити дороги від власних автомобілів.