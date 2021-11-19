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Нардеп Дунда пропонує Києву розглянути варіант безкоштовного проїзду у транспорті

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 10:44
Нардеп Дунда пропонує Києву розглянути варіант безкоштовного проїзду у транспорті Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") пропонує владі Києва розглянути варіант запровадження безкоштовного проїзду у громадському транспорті, який уже запровадили муніципалітети Польщі, Німеччини, Бельгії, Естонії та Люксембургу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі телеканалу KievLive.

"Можливо, Києву варто взяти це (досвід зарубіжних міст, - ред.) на озброєння", - сказав він.

За словами Дунди, безкоштовний комунальний транспорт для мешканців, зареєстрованих у конкретному місті - це нова світова тенденція.

"Якщо ти проживаєш на цій території, прописаний чи зареєстрований, сплачуєш тут податки, то за їхній рахунок тобі надається ця послуга. Оплачують лише ті, хто зареєстрований не в цьому місті чи туристи", - пояснив нардеп.

Дунда зазначив, що згідно з закордонним досвідом, після запровадження безкоштовного проїзду, міста змогли покращити якість комунальних транспортних послуг та розвантажити дороги від власних автомобілів.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація анонсувала подорожчання проїзду у столичному громадському транспорті з 8 до 20 гривень за поїздку з 2022 року.

Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання вартості проїзду в Києві винесене на обговорення та перегляд тарифів не варто очікувати до кінця опалювального сезону.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті існує в Таллінні (Естонія), близько 50 міст Польщі, Бельгії та Німеччини.

У той же час, на рівні держави повністю запроваджено безкоштовний проїзд у Люксембурзі і на аналогічний крок збирається піти Німеччина.

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