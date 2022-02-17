Нардеп Дунда ініціював створення ТСК Ради щодо мінських угод

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") ініціював у Верховній раді створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів можливої держзради під час підписання мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Telegram-каналі .

"Мінські угоди від самого початку були актом капітуляції та їх підписання точно було не на користь України", - написав він.

За словами Дунди, він розіслав фракціям ВР листи, щоби ті дали своїх представників для участі в комісії.

"Розслідування потрібно провести швидко та об'єктивно. Ми маємо знати, хто ж здавав наші території", - пише нардеп.

Дунда зазначив, що зараз відбувається чергове нагнітання та маніпуляція Кремля, щоб змусити Україну виконувати мінські угоди та необхідно їх припинити.