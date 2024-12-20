Нардеп Дубінський програв апеляцію у справі про корупцію

Справи проти Дубінського

Скандальний нардеп Олександр Дубінський є фігурантом кількох кримінальних справ. Одна з них стосується службового підроблення. Слідство вважає, що Дубінський виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Нардеп також фігурує у справі про організацію схеми незаконних виїздів за кордон.

Крім того, Дубінському оголосили підозру ще й у державній зраді. Слідчі встановили, що скандальний нардеп входив до складу злочинної організації, яку створила російська спецслужба.

Більше про Дубінського та у чому його звинувачують - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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