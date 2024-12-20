Нардеп Дубинский проиграл апелляцию по делу о коррупции

Народный депутат Александр Дубинский проиграл апелляцию по админнарушению, связанному с коррупцией. Суд не удовлетворил жалобу адвоката Дубинского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
В сообщении ГБР не указано имя фигуранта, но подробности дела указывают на Александра Дубинского.
Киевский апелляционный суд согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб нардепа и его защитника. Таким образом решением суда первой инстанции признали действительным, а Дубинского виновным.
Напомним, Печерский районный суд Киева ранее рассматривал административный протокол в отношении Дубинского о правонарушении, связанном с коррупцией.
По данным следствия, нардеп, будучи подозреваемым в уголовном производстве, действуя в условиях конфликта интересов, противоправно использовал свои депутатские полномочия. Он направил депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ГБР, чтобы получить сведения, необходимые для реализации своих личных интересов, никоим образом не связанных с его депутатской деятельностью.
Суд признал виновным Александра Дубинского в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Суд применил к нему административное взыскание в виде штрафа.
Скандальный нардеп Александр Дубинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Одно из них касается служебного подлога. Следствие считает, что Дубинский выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.
Нардеп также фигурирует в деле об организации схемы незаконных выездов за границу.
Кроме того, Дубинскому объявили подозрение еще и в государственной измене. Следователи установили, что скандальный нардеп входил в состав преступной организации, которую создала российская спецслужба.
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