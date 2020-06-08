Нардеп будет требовать от премьера объяснений из-за конгресса УАФ во Львове

Народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий из-за конгресса во Львове Украинской ассоциации футбола (УАФ) обвинил министра кабинета министров Олега Немчинова в рекламировании нарушений карантинных норм.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на страницу Немчинова в Facebook, передает РБК-Украина.

Так, Немчинов был приглашен на заседание и разместил фотографию с президиума, подчеркнув что, соблюдены все требования социального дистанцирования.

"Имел честь поздравить с началом работы XXIII конгресс Украинской ассоциации футбола, который проходит на "Арене Львов" с соблюдением требований социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических требований", – написал Немчинов в Facebook.

В свою очередь, нардеп с этим не согласился, заявив, что будет требовать от премьер-министра пояснений.

"Уважаемый господин министр, вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений. Кстати, даже решением Львовского областного совета действует запрет на массовые собрания более десяти человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству", - написал Радуцкий в комментариях к посту Немчинова.

Немчинов в ответ написал: "Мне организаторы сообщили о получении всех разрешений на мероприятие".

Напомним, согласно данным Минздрава по состоянию на 7 июня, Львовская область не готова к ослаблению карантина из-за большого числа новых заражений коронавирусом за последние 7 дней.

Ранее из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут просмотреть 12 июня.