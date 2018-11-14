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Богуслаєв не вніс в е-декларацію майно на майже 25 млн гривень, - НАЗК

Новини » Політика    14.11.2018 - 14:02
Богуслаєв не вніс в е-декларацію майно на майже 25 млн гривень, - НАЗК
Фото: В'ячеслав Богуслаєв (УНІАН)

Депутат ВР несвоєчасно повідомив НАЗК про придбання нерухомого майна на 19,485 млн гривень і рухомого майна на 4,518 млн гривень

Депутат Верховної ради В'ячеслав Богуслаєв своєчасно не повідомив у декларації про купівлю рухомого та нерухомого майна на суму майже 25 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Парламентар, зокрема, несвоєчасно повідомив НАЗК про придбання нерухомого майна на 19,485 млн гривень і рухомого майна на 4,518 млн гривень.

"За результатами контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані Національне агентство встановило, що народний депутат В'ячеслав Богуслаєв вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, яке передбачене частиною другою статті 172-6 КУпАП. Так, народний депутат несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані за фактом придбання нерухомого майна вартістю 19485000 грн, а також - рухомого майна вартістю 4518000 грн", - сказано у повідомленні НАЗК.

Так, агентство склало два протоколи стосовно Богуслаєва.

Крім того, НАЗК направило до суду 10 протоколів про адмінправопорушення за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій.

"Несвоєчасно без поважних причин декларації подали: депутати Чернігівської та Фастівської міських рад, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернігівської міської ради та колишній перший заступник голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації,  а також працівники Вищого адміністративного суду України, Державної аудиторської служби, Головного управління ДФС у м. Києві та Одеської митниці ДФС, Одеської місцевої прокуратури № 4", - поінформували у відомстві.

Нагадаємо, раніше НАЗК запросило народного депутата партії "Воля народу", президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні тринадцять депутатів парламенту не проголосували ні разу, серед них і В'ячеслав Богуслаєв.

Додамо також, в квітні 2015 року Богуслаєв збільшив свій портфель акцій у "Мотор Січ".

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