Нардеп Березкин: дело о непогашенном кредите "Ощадбанка" политически ангажировано

Фото: Станислав Березкин (из открытых источников)

Депутат подчеркнул, что выдвинутые обвинения являются безосновательными

Депутат Верховной рады Станислав Березкин считает дело о непогашенном кредите "Ощадбанка" политически ангажированным и связывает его с началом предвыборной гонки. Так Березкин прокомментировал представление генпрокурора в Верховную раду о даче согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

"По моему убеждению, это дело не лишено политического подтекста. Допускаю, что предъявление именно в предвыборный год обвинений в мой адрес в рамках дела, которое ведется уже два с половиной года, неслучайно", - прокомментировал Березкин.

Депутат подчеркнул, что выдвинутые обвинения являются безосновательными, а само дело - ничем иным, как попыткой перевести в уголовно-правовую плоскость отношения между двумя хозяйствующими субъектами.

"Речь идет о непогашенном кредите, которым я и другие лица якобы завладели. Однако банком на данный момент ведется активная работа по взысканию задолженности по данному кредиту, и оснований утверждать о причиненных банку убытках нет", - заявил Березкин.

Нардеп также отметил что ажиотаж вокруг этого дела создается искусственно усилиями антикоррупционных ведомств.

"Хорошо известно, насколько агрессивно работает НАБУ в информационном поле для оправдания колоссального бюджетного финансирования, выделяемого данному органу, и таких примеров есть масса", - отметил депутат.

При этом, Березкин заявил, что намерен оказать полное содействие в рассмотрении данного вопроса в Верховной раде и "готов незамедлительно предоставить коллегам-депутатам достоверную и исчерпывающую информацию по данной ситуации для принятия ими обоснованного решения".

Вчера, 7 ноября, генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в отношении депутата группы Воля народа Станислава Березкина.

Ранее пресс-служба "Ощадбанка" сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о непогашенном кредите в размере 20 млн долларов, привлеченном группой компаний "Креатив", бенефициаром которой до 2016 года являлся Станислав Березкин.