Нардеп Березкін: справа про непогашений кредит "Ощадбанку" політично ангажована

Фото: Станіслав Березкін (з відкритих джерел)

Депутат підкреслив, що висунуті звинувачення є безпідставними

Депутат Верховної ради Станіслав Березкін вважає справу про непогашений кредит "Ощадбанку" політично заангажованою і пов'язує її з початком передвиборної гонки. Так Березкін прокоментував подання генпрокурора до Верховної ради про дачу згоди на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності.

"На моє переконання, це справа не позбавлена політичного підтексту. Допускаю, що пред'явлення саме в передвиборний рік звинувачень на мою адресу в рамках справи, яка ведеться вже два з половиною роки, невипадково", - прокоментував Березкін.

Депутат підкреслив, що висунуті звинувачення є безпідставними, а сама справа - нічим іншим, як спробою перевести в кримінально-правову площину відносини між двома господарюючими суб'єктами.

"Мова йде про непогашений кредит, яким я і інші особи нібито заволоділи. Проте банком на даний момент ведеться активна робота по стягненню заборгованості за даним кредитом, і підстав стверджувати про завдані банку збитки немає", - заявив Березкін.

Нардеп також зазначив, що ажіотаж навколо цієї справи створюється штучно зусиллями антикорупційних відомств.

"Добре відомо, наскільки агресивно працює НАБУ в інформаційному полі для виправдання колосального бюджетного фінансування, що виділяється даному органу, і таких прикладів є безліч", - зазначив депутат.

При цьому, Березкін заявив, що має намір надати повне сприяння в розгляді цього питання у Верховній раді і "готовий негайно надати колегам-депутатам достовірну та вичерпну інформацію по дану ситуацію для прийняття обґрунтованого рішення".

Вчора, 7 листопада, генеральний прокурор Юрій Луценко подав у Верховну раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу стосовно депутата групи Воля народу Станіслава Березкіна.

Раніше прес-служба "Ощадбанку" повідомила, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про непогашений кредит у розмірі 20 млн доларів, залученого групою компаній "Креатив", бенефіціаром якої до 2016 року був Станіслав Березкін.