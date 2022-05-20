ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нардеп Беленюк получил от разведки наградной пистолет "Глок-19"

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 14:59
Нардеп Беленюк получил от разведки наградной пистолет "Глок-19" Фото: нардеп Жан Беленюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Служба внешней разведки Украины наградила народного депутата от "Слуга народа" Жана Беленюка пистолетом "Глок-19". Соответствующий приказ был подписан еще в апреле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Глок-19" не первый подарок Жану Беленюку от государства. Ранее за спортивные достижения ему выделили квартиру в Киеве. Еще одну он получил в Полтаве - поспособствовал президент Федерации греко-римской борьбы Украины, депутат Полтавского облсовета Олег Сазонов.

Нардеп Беленюк получил от разведки наградной пистолет &quot;Глок-19&quot;

В свою очередь, политический эксперт Александр Кочетков сравнил это награждение с награждением еще нардепа Николая Тищенко пистолетом Стечкина, "за героическую оборону Мукачева", и предложил представителям власти, владеющим наградным оружием, применить его на поле боя против российских оккупантов.

Напомним, сегодня стало известно, что за сутки российская армия разрушила в Луганской области более 60 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жан Беленюк
NEWS
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков