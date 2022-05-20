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Нардеп Беленюк отримав від розвідки нагородний пістолет "Глок-19"

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П'ятниця 20 травня 2022 14:59
Нардеп Беленюк отримав від розвідки нагородний пістолет "Глок-19" Фото: нардеп Жан Беленюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Служба зовнішньої розвідки України нагородила народного депутата від "Слуга народу" Жана Беленюка пістолетом "Глок-19". Відповідний наказ був підписаний ще у квітні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

"Глок-19" не перший подарунок Жану Беленюку від держави. Раніше за спортивні досягнення йому виділили квартиру в Києві. Ще одну він отримав у Полтаві-посприяв президент Федерації греко-римської боротьби України, депутат Полтавської облради Олег Сазонов.

Нардеп Беленюк отримав від розвідки нагородний пістолет &quot;Глок-19&quot;

Своєю чергою, політичний експерт Олександр Кочетков порівняв це нагородження з нагородженням ще нардепа Миколи Тищенка пістолетом Стечкіна, "за героїчну оборону Мукачева", і запропонував представникам влади, які володіють нагородною зброєю, застосувати його на полі бою проти російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що за добу російська армія зруйнувала в Луганській області понад 60 будинків.

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Жан Беленюк
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