Нардеп Алексєєв вийшов з-під варти під заставу
Народний депутат Сергій Алексєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу.
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
Заставу у розмірі 2,264 млн гривень за Алєксєєва внесли ввечері 3 липня.
При цьому нардепа звільнили з СІЗО сьогодні.
Справа Алєксєєва
30 червня правоохоронці повідомили про викриття Алєксєєва, який нібито за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Факт отримання нардепом 20 тисяч доларів та іншої частини траншу задокументували.
Парламентарю оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).
Вчора Личаківський районний суд Львова арештував нардепа з можливістю внесення застави.
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