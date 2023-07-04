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Нардеп Алексєєв вийшов з-під варти під заставу

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Вівторок 04 липня 2023 15:44
Нардеп Алексєєв вийшов з-під варти під заставу Фото: Сергій Алєксєєв (facebook.com/deputy alekseev)
Автор: Юлія Акимова

Народний депутат Сергій Алексєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

Заставу у розмірі 2,264 млн гривень за Алєксєєва внесли ввечері 3 липня.

При цьому нардепа звільнили з СІЗО сьогодні.

Справа Алєксєєва

30 червня правоохоронці повідомили про викриття Алєксєєва, який нібито за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Факт отримання нардепом 20 тисяч доларів та іншої частини траншу задокументували.

Парламентарю оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Вчора Личаківський районний суд Львова арештував нардепа з можливістю внесення застави.

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