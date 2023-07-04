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Нардеп Алексеев вышел из-под стражи под залог

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Вторник 04 июля 2023 15:44
Нардеп Алексеев вышел из-под стражи под залог Фото: Сергей Алексеев (facebook.com/deputy alekseev)
Автор: Юлия Акимова

Народный депутат Сергей Алексеев, которого подозревают в мошенничестве, вышел из-под стражи под залог.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

Залог в размере 2,264 млн гривен за Алексеева внесли вечером 3 июля.

При этом нардепа освободили из СИЗО сегодня.

Дело Алексеева

30 июня правоохранители сообщили о разоблачении Алексеева, который якобы за 50 тысяч долларов обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции. Факт получения нардепом 20 тысяч долларов и другой части транша задокументировали.

Парламентарию объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Вчера Лычаковский районный суд Львова арестовал нардепа с возможностью внесения залога.

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