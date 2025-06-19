"Наразі", "зараз" чи "на часі": як правильно вживати ці слова і чим вони відрізняються

Останнім часом в українському публічному просторі все частіше звучить слово "наразі".

Його активно використовують журналісти, чиновники, ведучі й автори соцмереж. Але чи доречно це слово замінює звичне "зараз"? І чи справді "наразі" - діалектизм, що став модним?

Як пояснюють мовознавці, "наразі" - це прислівник, який означає "поки що", "зараз" або "на цей момент".

У сучасних словниках це значення закріплене, а отже, вживання слова не є помилкою.

Водночас слід пам'ятати, що воно має західноукраїнське походження, хоча нині стало загальновживаним у ЗМІ.

Фахівці також наголошують на правильному написанні: слово "наразі" пишеться разом.

Не варто плутати його з виразом "на часі", який є окремим фразеологізмом. "На часі" означає те, що є актуальним, важливим саме зараз.

Наприклад: "Відновлення екології після вирубки лісів - питання, що нині на часі".