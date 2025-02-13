Наразі немає умов для закупівлі дешевого газу, - експерт

"Під ударом тепер і газова система. На наступний рік там потрібно було б імпортувати 2-3 мільярди кубометрів газу. І в разі пошкоджень видобутку ця потреба суттєво зросте. А передумов для дешевого газу на наступний рік наразі немає", - написав він.

Експерт каже, що зараз запаси газу у сховищах низькі, але газу могло б вистачити до березня, якби не ризики обстрілів газової інфраструктури та падіння видобутку.

"Саме такі атаки відбувались в останні тижні. Вищезгадана новина про обстріл об’єкту газовидобутку не єдина. Блумберг, посилаючись на свої джерела, повідомив про суттєве скорочення видобутку після атак", - наголосив він.

Нещодавно тимчасова слідча комісія з енергетики ініціювала аудит "Нафтогазу" через дефіцит газу.