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Сейчас нет условий для закупки дешевого газа, - эксперт

Фото: пока нет условий для закупки дешевого газа (Униан)
Автор: Александр Мороз

Сейчас отсутствуют какие-либо предпосылки для закупки дешевого природного газа на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Под ударом теперь и газовая система. На следующий год там нужно было бы импортировать 2-3 миллиарда кубометров газа. И в случае повреждений добычи эта потребность существенно возрастет. А предпосылок для дешевого газа на следующий год пока нет", - написал он.

Эксперт говорит, что сейчас запасы газа в хранилищах низкие, но газа могло бы хватить до марта, если бы не риски обстрелов газовой инфраструктуры и падения добычи.

"Именно такие атаки происходили в последние недели. Вышеупомянутая новость об обстреле объекта газодобычи не единственная. Блумберг, ссылаясь на свои источники, сообщил о существенном сокращении добычи после атак", - подчеркнул он.

Недавно временная следственная комиссия по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.

 

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