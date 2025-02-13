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Наразі немає умов для закупівлі дешевого газу, - експерт

Четвер 13 лютого 2025 17:48
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Наразі немає умов для закупівлі дешевого газу, - експерт Фото: наразі немає умов для закупівлі дешевого газу (Уніан)
Автор: Олександр Мороз

Наразі відсутні будь-які передумови для закупівлі дешевого природного газу на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Під ударом тепер і газова система. На наступний рік там потрібно було б імпортувати 2-3 мільярди кубометрів газу. І в разі пошкоджень видобутку ця потреба суттєво зросте. А передумов для дешевого газу на наступний рік наразі немає", - написав він.

Експерт каже, що зараз запаси газу у сховищах низькі, але газу могло б вистачити до березня, якби не ризики обстрілів газової інфраструктури та падіння видобутку.

"Саме такі атаки відбувались в останні тижні. Вищезгадана новина про обстріл об’єкту газовидобутку не єдина. Блумберг, посилаючись на свої джерела, повідомив про суттєве скорочення видобутку після атак", - наголосив він.

Нещодавно тимчасова слідча комісія з енергетики ініціювала аудит "Нафтогазу" через дефіцит газу.

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