Сейчас нет условий для закупки дешевого газа, - эксперт

"Под ударом теперь и газовая система. На следующий год там нужно было бы импортировать 2-3 миллиарда кубометров газа. И в случае повреждений добычи эта потребность существенно возрастет. А предпосылок для дешевого газа на следующий год пока нет", - написал он.

Эксперт говорит, что сейчас запасы газа в хранилищах низкие, но газа могло бы хватить до марта, если бы не риски обстрелов газовой инфраструктуры и падения добычи.

"Именно такие атаки происходили в последние недели. Вышеупомянутая новость об обстреле объекта газодобычи не единственная. Блумберг, ссылаясь на свои источники, сообщил о существенном сокращении добычи после атак", - подчеркнул он.

Недавно временная следственная комиссия по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.