Начисление субсидий. В ПФУ объяснили, учитывают ли в доходах кэшбек и "єПідтримку"
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, учитываются ли в совокупном доходе семьи - для назначения субсидии - начисления по программам "Национальный кэшбек" и "Зимняя єПідтримка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
Учитывают ли "Национальный кэшбек" и "єПідтримку" при начислении субсидий
В Пенсионном фонде напомнили о недавних изменениях в законодательных актах, которые регулируют, в том числе, и вопросы исчисления совокупного дохода семьи (для дальнейшего начисления субсидий).
Они были внесены постановлением Кабинета министров от 5 декабря 2024 года №1384 "О внесении изменений в некоторые постановления КМУ относительно особенностей предоставления некоторых видов государственной поддержки".
Согласно изменениям, внесенным в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, при расчете жилищных субсидий в среднемесячном совокупном доходе семьи не учитываются:
- единовременная государственная денежная помощь "Зимняя єПідтримка"
- государственная денежная помощь, которая начисляется в процентном соотношении от стоимости приобретенного безналичным расчетом с использованием платежной карты товара украинского производства "Национальный кэшбек" (в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине")
В то же время в соответствии с изменениями (внесенными в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи) при реализации права на получение льгот по оплате услуг за пользование жильем начисленные средства единовременной государственной денежной помощи "Зимняя єПідтримка" и "Национальный кэшбек" включаются в совокупный доход семьи льготника.
Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)
Напомним, субсидия - это финансовая помощь, назначенная физическому или юридическому лицу, которая выделяется из государственного бюджета или специальных фондов.
Жилищная субсидия - это адресная государственная социальная помощь людям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ): оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа или твердого и жидкого печного бытового топлива.
Программу жилищных субсидий правительство Украины начало в 1995 году для помощи малообеспеченным семьям. Она до сих пор остается главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов на ЖКУ.
Важно, что жилищная субсидия зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход - можешь ее получать.
Ранее мы рассказывали, как подать упрощенное заявление на субсидию через "Дію".
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