Начисление субсидий. В ПФУ объяснили, учитывают ли в доходах кэшбек и "єПідтримку"

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, учитываются ли в совокупном доходе семьи - для назначения субсидии - начисления по программам "Национальный кэшбек" и "Зимняя єПідтримка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.

Учитывают ли "Национальный кэшбек" и "єПідтримку" при начислении субсидий

В Пенсионном фонде напомнили о недавних изменениях в законодательных актах, которые регулируют, в том числе, и вопросы исчисления совокупного дохода семьи (для дальнейшего начисления субсидий).

Они были внесены постановлением Кабинета министров от 5 декабря 2024 года №1384 "О внесении изменений в некоторые постановления КМУ относительно особенностей предоставления некоторых видов государственной поддержки".

Согласно изменениям, внесенным в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, при расчете жилищных субсидий в среднемесячном совокупном доходе семьи не учитываются:

единовременная государственная денежная помощь "Зимняя єПідтримка"

государственная денежная помощь, которая начисляется в процентном соотношении от стоимости приобретенного безналичным расчетом с использованием платежной карты товара украинского производства "Национальный кэшбек" (в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине")

В то же время в соответствии с изменениями (внесенными в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи) при реализации права на получение льгот по оплате услуг за пользование жильем начисленные средства единовременной государственной денежной помощи "Зимняя єПідтримка" и "Национальный кэшбек" включаются в совокупный доход семьи льготника.

Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)